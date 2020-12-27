Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Mesut Bakkal - Son Dakika

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Mesut Bakkal

27.12.2020 19:10

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, toparlanacaklarına olan inancını dile getirdi.

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 kaybeden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, toparlanacaklarına olan inancını dile getirdi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini ifade etti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını, yüklendiklerini ama golü bulamadıklarını anlatan Hamzaoğlu, "İlk yarının sonunda Erzurumspor 1 gol buldu ve direnci ikiye katladı. Bizim de golden sonra ikinci yarıda işimiz daha da zorlaştı ama ona rağmen beraberliği yakaladık. Yine çok çabuk 2'nci golü yedik. Erzurumspor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyet aldılar. Maçla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Zaman zaman bu tür maçlar yaşayacağız. Bugün iyi bir rakibe karşı oynadık ve onlar da iyi bir sonuç aldılar. Şimdi önümüzde MKE Ankaragücü maçı var. Kaç haftadır yenilmiyoruz. Demek ki bugünü bekleyenler varmış yukarıda. Çok enteresan, akredite olanlar ya yönetici ya da yönetici yakını bilemiyorum artık ama kulübe yakın kişiler. Bunlar yukarıda olduğu sürece bizim zaten başka düşman, başka rakip aramamıza gerek yok." diye konuştu.

Hamzaoğlu, futbolcularının aylardır kulüp için mücadele verdiğini ve tüm sıkıntılara göğüs gerdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir gün antrenmanı aksatmadılar bugüne kadar ve her antrenmanda da ciddi çalışıyorlar. Bu yüzden bize bir mağlubiyette bu kadar yukardan bağırmalar, kendi tarafımızdan bağırmalar, eleştiriler... Evet kaybettik, bizde kendimizi en ağır şekilde eleştiriyoruz ama buna yapmaya kimsenin hakkı yok. Ayağımız tökezlendi, en azından dostu düşmanı gördük. Dışarıda aramayacağız demek ki önce içimizi temizlememiz lazım. Önce içimizdeki savaşı kazanmamız lazım ki sonra rakiplerimizle oynayalım. Biz yine ayağa kalkıp, yolumuzda dimdik yürümeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olması. Onların niyetlerini, amaçlarını da biliyorum. Çünkü bugüne kadar birçok kulüpte aynı şeyleri yaşadık. Yine de buradan bir şeyleri söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Herkes kendine çeki düzen verir hiç olmazsa. Herkes ne olduğunu biliyor. Bu sadece bizim kulüpte de değil, onu da biliyorum. Birçok kulüpte maalesef bunlar var. Dost gibi görünenler var."

Bakkal: "Özverili oyunun devamı gelecek"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3 gündür takımın başında olduğunu hatırlatırken, galibiyetten duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Takımı mental olarak hazırlamaya çalıştığını aktaran Bakkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımla bir antrenman yapma vaktim oldu. Yeni Malatyaspor'un nasıl oynadığını biliyorum. Kaliteli bir takım. Onları da başarılarından dolayı kutluyorum, hocalarıyla çok iyi gidiyorlar. Yeni Malatyaspor uzaktan paslarla tehlikeli olmaya çalıştı ama stoperlerim çok iyi durdu. Kalecimizin sakatlanması genç bir kalecinin görev yapması biraz tedirgin etse de maç sonunda duruşuyla bence takdir topladı. Uzun süredir galibiyet alamayan bir Erzurumspor takımı bu direnci gösteriyorsa, daha fazlasını yapabilecek kapasiteye sahiptir. Şimdi 12 puan yaptık, çok önemli. Maç maç gidiyoruz. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, sonra bilinçli ve olumlu hareket edip, ikinci devreye başlamak istiyoruz. Camiaya hayırlı olsun. Galibiyetle başlamak hem beni hem de camiayı mutlu etti. İnşallah bu özverili oyunun devamı gelecek."

Mesut Bakkal, bulundukları yeri hak etmediklerini dile getirerek, "Erzurumspor, camiası, kulüp yapısı, işleyişi ve düzeniyle daha iyi yerlere layık bir takım. Benim de vazifem buradan yukarı doğru çıkarmak. Önemli olan bu sene bizim istikrarlı gidip, üst sıralarda yer almamız. Hangi sıra olur bilemiyorum. Zor bir lig yaşıyoruz. Bu bir başlangıç. Konuşmak için çok erken ama inşallah bazı şeyler güzel olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Mesut Bakkal
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Mesut Bakkal
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Mesut Bakkal
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Mesut Bakkal
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Mesut Bakkal
Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Mesut Bakkal

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Yeni Malatyaspor, DOST Partisi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından - Mesut Bakkal - Son Dakika Spor


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