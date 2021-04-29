SPOR Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Medipol Başakşehir maçının ardından

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)- SÜPER Lig'in 38'inci haftasında ligin alt sıralarını ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. 18'inci dakikada Epureanu'nun kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan konuk ekip, aldığı puanla küme düşme mücadelesinde az da olsa rahatladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "İki takımın da son derece şiddetli puana ihtiyacı vardı. Biz son haftalarda nispeten toparlanma eğilimi göstermekle beraber sonuçlar anlamında dalgalı bir hal izliyoruz. Erzurumspor ise bunun tam tersi. Belki 7-8 hafta önce lige veda vaktinin yüksek olduğu zamanlarda Yılmaz hocayla beraber inişli çıkışlı halini tersine çevirip son 3 haftada aldığı galibiyetlerle büyük umutlar yeşertmişti. Maç öncesine bakıldığında da yüksek rakım, futbolcuları doğal olarak etkiliyor. Bununla beraber iştahlı bir takım Erzurumspor, direk kaleye, sahanın bütün alanını kullanarak kaleye gitmeyi seven bir takım. Son haftalarda başardığı içinde bunu yüksek şiddetli istekle uygulayabilecek halde halleri. Maç öncesi zaten zor olan oyunu, biraz daha zorlaştırıyordu bizim için. Tabi oyun başladıktan sonra ki süreçte kabus senaryosu hiç hesapta değildi. Acaba Erzurum'a kendi oyunumuzu onlara nasıl kabul ettiririz diye düşünürken hemen ilk dakikalarda gelen gol bizim baraj hatamız. Arkasından eşitliği sağlamak için çabaladık. Top kaybı, kontratak, kırmızı kart var olan zorlukları yukarıya çekti. Bu zorlu şartlar altında 70-75 dakika eksik oynayarak bu maçı bir şekilde çevirmeyi başaran oyuncularımı kutluyorum. Özellikle devreyi biraz daha topu kontrol ederek, beraberli arayışlarıyla geçirdik. İkinci ayrı başında basit, sabırlı bir şekilde atağa uygun pas oyununu sürdürmeliydik ve rakibimizin hatalarını beklemeliydik. Bizim şansımız yaver gitti. Rakibimiz farkı arttırmak fırsatlarını kullanamadı. Penaltı maça daha da iştahlı bir şekilde tutunmamızı sağladı. Oyunumuzu terk etmedik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık bir kişi eksikle. Sonrası futbolun bize sunduğu bir armağan oldu. Çok zor bir deplasmandan, iki takımın şiddetle ihtiyaç duyduğu bir anda galip gelmek bizim adımıza hem mutluluk, hemde umut verici oldu" diye konuştu.

"KIRMIZI KART KIRILMA NOKTASI OLDU"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise, 18'inci dakikadaki kırmızı kartın maçın kırılma noktası olduğunu söyledi. Vural, "Maç öncesi iki takım da aynı puanda ve rakip her zamanki gibi geri çekik oyun tarzıyla kontra oynamayı düşünürken Cenk'in ceza sahasına girerken düşürülüşü ve 5'inci dakikada attığımız mükemmel bir gol. Sonrasında enteresandır 7'nci dakikada onların sağdan kesip Visca'nın auta giden pozisyonu var. 18'inci dakikada bizim Gomes'in düşürülmesiyle görülen kırmızı kart maçın kırılma noktası oldu. Yani takımın o ana kadar ki maç temposu bir anda farklı hale geldi. 10 kişi kalan takım kontrollü oyun hiç düşünmediğimiz tarzda 10 kişi kalma bize değil onlara avantaj sağladı gibi oldu. Onarın 2, bizim üç pozisyonla devre oldu" dedi.

İkinci yarının hemen başında Gomes'in çok net vuruşla gol yapması gereken topu dışarı atmasının da maç için önemli olduğunu ifade eden Vural, şunları söyledi:

"Akabinde 58'inci dakikada penaltı oldu. Tabi biz göremiyoruz, hocam da göremedi ki pozisyon geçtikten sonra VAR'a gidildi. Demek ki Cüneyt Çakır VAR'a gidilmesi şeklinde değerlendirdi. Penaltı atıldı, kaleci kurtarabilirdi ama olmadı. Biz olayı değiştirebilmek adına çalışırken iyi pozisyon bulduk. 84'üncü dakikada bizim yıkımımız oldu. Biz çok kalabalık olduğumuz yerden topu uzaklaştırdık onlar da akıllı kullandılar. Guldbrandsen'in attığı golle 2-1 kazandılar.

Kazanırken neşe içinde konuşurken, kaybederken neşe içinde konuşulmuyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Psikolojisi çok farklı bir oyundu. 1-0 öne geçmeyi avantaj görüp öyle davranmasak daha atak oynasaydık daha farklı olabilirdi."

Üzülmeyeceklerini,maçtan ders çıkaracaklarını anlatan Vural, "Sonuç olarak kaybettik. Ben üzülme lafını hiç sevmiyorum bi maçtan sonra üzülme işini kabul eden bir adam değilim. Bir ders çıkaracağız. Bu oyunu tempolu, çabuk oynayacaksınız. Bu oyunu doğru oynarsanız rakip sayısı ne olursa olsun sonuz alamıyor olabiliyorsunuz. Bugün maçı bana göre şansı olan kazandı. Öyle bir penaltı pozisyonu olacak gibi değil. Bu duruma düşmezdik. 48. dakikada golü atabilseydik şimdi konuşan diğer takım aynı dertten muzdarip olacaktı. Oyuncularımı kutluyorum, yarın özellikle oyuncularıma izin verdim dinlensinler, çünkü ciddi bir rakiple oynayacağız, Fenerbahçe. Onlar da şampiyonluğa oynuyor. Biz de kazanmak zorundayız çünkü bizim geri kalan 3 maçta 8 puan hedefimiz vardı artık 8 olmaz ya 7 olur ya da 9 olur. Bir tane berabere kalma olur diğerlerini yenmemiz lazım. 7 puan alırsak 44 puan oluruz ve aslında bizim hesabımız 45 puan üzerineydi. O yüzden demek ki 3 maçı da kazanmak adına elimizden geleni yaparak oynamak zorundayız. Öyle bir durumdayız ki hep kazanmak zorundayız. Bu maçı kazanmazsan yandın diye bir durumdayız. O yüzden de oyuncuları bu atmosfere daha iyi hazırlayıp kazanacak hale gelmesini sağlayarak Fenerbahçe maçını oynayacağız. Ben çocuklarımı kutluyorum" diye konuştu.