Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile Karşılıklı Anlaşarak Yollarını Ayırdığını...
1 saat önce
IHAAW165430-SPO/04-03-2019- Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
IHAAW165430-SPO/04-03-2019
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Mehmet Özdilek
ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. 04.03.2019 16: 54: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:01 Kaynak: İHA
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