Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile Karşılıklı Anlaşarak Yollarını Ayırdığını...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile Karşılıklı Anlaşarak Yollarını Ayırdığını...

1 saat önce

IHAAW165430-SPO/04-03-2019- Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile Karşılıklı Anlaşarak Yollarını Ayırdığını..., System.String[]
IHAAW165430-SPO/04-03-2019

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. 04.03.2019 16: 54: 30 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

Mehmet Özdilek, Erzurumspor Kulübü, Spor
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