Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, dar alanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA
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