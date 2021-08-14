Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, dar alanda pas, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Mavi-beyazlı oyuncular, İzmir 'de teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Menemenspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü, bir de isteği var