Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç arasına galibiyetle girmek istiyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç arasına galibiyetle girmek istiyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ligin 4. haftasında sahalarında karşılaşacakları Çaykur Rizespor karşılaşmasını kazanarak milli maç arasına moralli girmek istediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ligin 4. haftasında sahalarında karşılaşacakları Çaykur Rizespor karşılaşmasını kazanarak milli maç arasına moralli girmek istediklerini belirtti.

Özdilek, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, HES Kablo Kayserispor galibiyetiyle takımda morallerin yüksek olduğunu söyledi.

Hafta sonu zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Bu ligde iç ve dış saha avantajı kalmadı. 2 galibiyet 1 mağlubiyetimiz var. Aslında kendi evimizde 3'te 3 yapabilirdik ama aldığımız puanları olumlu görüyorum. Her hafta üstüne daha çok koyarak sahada daha güçlü mücadele eden, oyun anlayışı olan bir Erzurumspor'un olması bizi çok mutlu ediyor. Bu hafta tekrar kazanarak milli takım arasına moralli şekilde girmek istiyoruz. Bunun için de bu zorlu mücadeleye hazırız. Kolay olmayacak rakip puan olarak beklentinin çok altında ama oyuncu kalitesi çok güçlü iyi bir takıma karşı oynayacağız."

"Lige iyi başladık ama sonunun iyi gitmesi önemli"

Özdilek, Oltan Karakullukçu'nun sakatlığının devam ettiğini belirterek, Sadiku ve Hamroun ise takımla çalışmalara başladığını dile getirdi.

Süper Lig tablosunda geçen 3 haftaya göre yorum yapmanın çok doğru olmayacağını aktaran Özdilek, "Geçen senenin şampiyonu 3 maçta puan alamadı ama alacaktır çünkü çok güçlü kadroları var. Muhakkak dalgalanmalar olacaktır ama biz bunu çok yaşamadan bu süreci geçirmek ve ligin tamamını yaşamak istiyoruz. Lige iyi başladık ama sonunun iyi gitmesi önemli. 30-35. haftalara gelince bugünleri kimse hatırlamayacak." diye konuştu.

Özdilek, devam eden transfer sürecine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

" Türkiye'de yaşanan süreçlerde imza atılmadan hiçbir şey netleşmiyor. Düşündüklerimiz, netleştirdiklerimiz var. Sadece forvet değil 2 ya da 3 futbolcuyu kadromuza katmayı çalışıyoruz. Bize değer katabilecek oyuncuları bünyemize katmaya çalışıyoruz. Transfer dönemi zor süreçtir ama bugüne kadar yaptığımız transferlerin olumlu yansıdığını görüyoruz. Çok zamanımız kalmadı, 5 Ekim'de süre doluyor. Bir haftalık süreçte muhakkak ki 2 ya da 3 oyuncuyu bünyemize katacağız."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç arasına galibiyetle girmek istiyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç arasına galibiyetle girmek istiyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç arasına galibiyetle girmek istiyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç arasına galibiyetle girmek istiyor

Erzurumspor Kulübü, Çaykur Rizespor, Milli Maç, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç arasına galibiyetle girmek istiyor - Son Dakika Spor

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