Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı için başkentte

Yeni transferlerin büyük çoğunluğuna yer verilen kafilede, Gabriel Obertan, Ömer Şişmanoğlu , Mitchell Donald ve Armando Sadiku ise yer almadı.

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