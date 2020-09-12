Süper Lig'in ilk haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, başkente ulaştı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Ankara'ya giden mavi-beyazlı ekip, maç öncesi kampa girdi.
Yeni transferlerin büyük çoğunluğuna yer verilen kafilede, Gabriel Obertan, Ömer Şişmanoğlu, Mitchell Donald ve Armando Sadiku ise yer almadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 15:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı için başkentte - Son Dakika Spor