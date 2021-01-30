Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Mavi-beyazlı ekip, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda başkent ekibini ağırlayacak.
Sakatlıkları bulunan Gabriel Obertan ve Elba Rashani'nin yer almadığı antrenmanda, yeni transferlerden Yacouba Coulibaly takımla çalıştı.
Kaynak: AA
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