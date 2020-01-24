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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile anlaştı
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:44 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.
Ömer Şişmanoğlu, daha önce Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Antalyaspor ve Konyaspor gibi takımların formalarını da giymişti.
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