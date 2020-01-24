Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile anlaştı - Son Dakika Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile anlaştı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile anlaştı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Ömer Şişmanoğlu, daha önce Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Antalyaspor ve Konyaspor gibi takımların formalarını da giymişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Yeni Malatyaspor, Ömer Şişmanoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:44 Kaynak: AA
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