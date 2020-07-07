Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig yarışında iddiasını koruyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig yarışında iddiasını koruyor

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek tekrar ikinci sıraya yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin bitmesine iki hafta kala Süper Lig'e çıkma iddiasını sürdürüyor.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerek tekrar ikinci sıraya yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin bitmesine iki hafta kala Süper Lig'e çıkma iddiasını sürdürüyor.

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Kritik haftaların yaşandığı ve ilk 2 sırada yer alan takımların doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 takımın ise play-off oynayacağı ligde, Karadeniz ekibine konuk olan ve 2-0 galibiyetle ayrılan mavi-beyazlı ekip, 60 puanlı lider Hatayspor'un 4 puan arkasında bir üst ligi kovalamaya devam ediyor.

Ligin 31. haftasında evinde Adana Demirspor'a yenilerek uzun bir aradan sonra 3. sıraya gerileyen Erzurum temsilcisi, 32. haftada Adana ekibinin de Altay karşısında puan kaybetmesiyle ikincilik koltuğuna yeniden oturmayı başardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gelecek hafta deplasmanda Altay, son haftada da iç sahada Cesar Grup Ümraniyespor'la karşılaşacak.

"İki final maçımız kaldı"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresunspor galibiyetiyle tekrar ikinciliğe yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyonluk hedefiyle ilgili Üneş, "Sezonun başından bu yana bu inancımız devam ediyor. Sadece yönetim olarak değil şehir olarak da buna çok inanıyoruz. İnşallah sezon sonunda özlemle beklediğimiz kupamızı Erzurum'a getireceğiz." dedi.

Üneş, 31. haftada Adana Demirspor karşısında önemli kayıp yaşadıklarını ifade ederek, "Yol kazası oldu ve bu duruma çok üzülmüştük ama inancımızda hiçbir kayıp olmadı. Sezon sonunda inşallah şampiyon olacağız. İki final maçımız kaldı ve tek hedefimiz var, o da Süper Lig'e direkt çıkmak. Şu anda ipler bizim elimizde ve inşallah İzmir'den iyi bir sonuç alıp sonrasında da Ümraniyespor ile en iyi şekilde ligi kapatacağız." diye konuştu.

Ligin 33. haftasındaki rakipleri Altay'ı da değerlendiren Başkan Üneş, şunları kaydetti:

"Altay çok köklü bir kulüp ve bu sene çok başarılı işler yapıyorlar. Yakından takip ediyoruz ama biz daha çok istiyoruz. Süper Lig'den düştük ve bu ligde daha önce mücadele eden tecrübeli futbolcu ve takımımız var. Çok kaliteli ayaklarımız var. Bu tecrübe ve kalitemizle İzmir'den en iyi şekilde döneceğimize inancımız sonsuz. Altay kulübüne ve elde ettikleri başarılara saygı gösteriyoruz. Sezon başında kimse belki de bu kadar beklemiyordu ama çok ciddi başarılar elde ettiler. Adana Demirspor'u yenselerdi ilk iki şansları çok yüksekti."

Erzurumspor Kulübü, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:57 Kaynak: AA

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