Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig hedefine odaklandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig hedefine odaklandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Osmanlıspor galibiyetiyle Süper Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Osmanlıspor galibiyetiyle Süper Lig'e yükselme hedefini sürdürüyor.

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Ligin 30. haftasında düşme hattındaki Osmanlıspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden mavi-beyazlı ekibin bir üst lige yükselme umudu bu galibiyetle arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen liglerin yeniden başlamasının ardından çıktığı iki maçı da kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 53 puana ulaştı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Ligin 30. haftasını galibiyetle kapatan takımlardan lider Hatayspor'un 57, 3'üncü sıradaki Adana Demirspor'un 51 ve 4'üncü basamaktaki Bursaspor'un 49 puanı bulunuyor.

Mavi-beyazlı ekip, ligde normal sezonda kalan 4 maçını da kazanarak tekrar Süper Lig'de mücadele etmek istiyor.

Özdilek yönetiminde 3 maçta 7 puan

Ligin 27. haftasında Fatih Karagümrük karşısında yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırarak Mehmet Özdilek ile anlaşan Erzurum temsilcisi, 54 yaşındaki teknik adamla çıktığı üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Özdilek yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan mavi-beyazlı ekip, ardından Eskişehirspor'u 1-0 ve Osmanlıspor'u 3-1'lik skorlarla geçerek 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig yolunda her maça final niteliğinde bakan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 31. haftasında 1 Temmuz Çarşamba günü Adana Demirspor'u ağırlayacak.

"Maçlarımıza tek tek bakacağız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde normal sezon sonunda ilk 2'de yer alarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

Ligde normal sezonun tamamlanmasına 4 hafta kaldığını hatırlatan Özdilek, "Şampiyonluk hedefi olan her takımın maçı çok önemli. Dolayısıyla biz maçlarımıza tek tek bakacağız." diye konuştu.

Rakiplerinin de Süper Lig iddialarının sürdüğüne dikkati çeken Özdilek, "Ancak biz arkaya bakmıyoruz, önde olmak daha avantajlı. Tek odaklandığımız şey, ilk iki içinde ligi bitirip şampiyon olarak bir üst lige çıkmak." ifadelerini kullandı.

"Erzurumspor inşallah gelecek yıl tekrar hak ettiği yerde olacak"

Özdilek, şehrin ve yönetimin buna inandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Erzurumspor inşallah gelecek yıl tekrar hak ettiği yerde olacak. Süper Lig'i hak eden şehir, oyuncu, yönetim ve inanmış insanlar var. Bunu başaracak gücü olan bir takımdan bahsediyoruz. Arkada olmak çok istemem çünkü elinizde hiçbir şey olmaz. Bizim yaptıklarımız, nereye gideceğimiz veya takımların nereye gideceğini belirleyecek unsurlar olacak. Dolayısıyla biz kendimize daha çok bakacağız, rakiplerimizin durumu o kadar ilgilendirmiyor."

Sağlığın her şeyden daha çok öne çıktığı bir zamandan geçtiklerini ifade eden Özdilek, Kovid-19 nedeniyle futbolcularının zihinsel ve fiziksel olarak yıprandığını, bu durumun üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirtti.

"Erzurumspor taraftarı çok önemli bir taraftar grubu"

Erzurumspor taraftarını geçen seneden bildiğini aktaran Özdilek, kış aylarında bile binlerce taraftarın takımlarını desteklemek için maçlara geldiğini ifade etti.

Özdilek, şöyle konuştu:

"Taraftarlarımızın saha dışındaki duyguları bizim için çok kıymetli. Bu, bütün takımların sorun olarak ortaya koyduğu bir süreç. Geçen sene Süper Lig'de burada çalıştığım için biliyorum, bunu da gittiğim her yerde ifade etmiştim. Hava şartlarının eksi 25-30'larda olduğu ortamlarda bile oynadığım için söylüyorum, o stadı 20-25 bin kişi ile doldurmak her şehrin yapabileceği bir şey değil, onun için Erzurumspor taraftarı çok önemli bir taraftar grubu."

"Taraftarlarımız zihnen bizimle olduğu için, gittiğimiz her yerde olduğu için onları hissediyoruz." diyen Özdilek, "Bize inanıyorlar. Biz de onların bu güvenine layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:11 Kaynak: AA

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