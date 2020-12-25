Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile ilk antrenmanına çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir'den sonra takımın başına getirilen Mesut Bakkal yönetiminde ilk idmanını yaptı.

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