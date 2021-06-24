Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştı

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'u çalıştıran Sözeri, 2019-2020 sezonunda da TFF 1. Lig'de mücadele veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da görev yapmıştı.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Erkan Sözeri'yle anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaştığını duyurdu.

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