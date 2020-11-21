Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
21.11.2020 15:19
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde son idmanını yaptı.
Antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kara yoluyla Trabzon'a hareket etti.
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