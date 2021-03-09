Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü sahasında yapacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, dün oynadıkları Göztepe maçının ardından Trabzonspor maçı hazırlıklarını ara vermeden sürdürdü.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışan futbolcular, kulüp tesislerindeki fitnes salonunda ağırlık ve kondisyon çalışması yaptı.
Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
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