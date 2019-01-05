Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya Kampı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya Kampı

17 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya Kampı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlıların Antalya'daki hazırlıklık kampı devam ediyor.

Teknik heyet eşliğinde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, taktik çalışma ve çift kale maç yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:39 Kaynak: AA

Antalya, Erzurumspor Kulübü, Spor
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