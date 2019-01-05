Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya Kampı
17 dakika önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlıların Antalya
'daki hazırlıklık kampı devam ediyor.
Teknik heyet eşliğinde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, taktik çalışma ve çift kale maç yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:39 Kaynak: AA
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