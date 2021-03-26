Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya kampı sürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirilen kampta sürdürdü.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA
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