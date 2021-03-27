Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya kampı sürüyor

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Antalya Belek'te gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya 'da gerçekleştirdiği kampta sürdürdü.

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