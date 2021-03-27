Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Antalya kampı sürüyor
27.03.2021 18:13
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampta sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 32. haftasında 4 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampta sürdürdü.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Antalya Belek'te gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Son Dakika Anderson Talisca, Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: Türkiye'de ben bir kartalım TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yayınlanmayacak La Liga ekibi Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor Paramotordan inen CZN Burak, bu kez sörf tahtası üzerinde soğan doğradı Son Dakika: Kanal İstanbul projesi için imar planları onaylandı ve askıya çıkarıldı Mutasyon nedir? Koronavirüs artık daha mı ölümcül? Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt