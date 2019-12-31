Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk yarı karnesi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2019-2020 sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk yarı karnesi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2019-2020 sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamladı.

Geçen sene gösterdiği kötü performans nedeniyle Süper Lig'den düşen ve yoluna 1.Lig'de devam eden Erzurumspor, ligde gösterdiği başarıyla dikkat çekiyor.

Sezonun ilk 4 haftası sonunda sadece 4 puan alabilen Erzurum ekibi, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile başlayıp Erkan Sözeri ile devam ettiği 17 haftalık periyotta iyi bir performans sergiledi.

Muzaffer Bilazer'in yönetiminde Keçiörengücü deplasmanına çıkan mavi beyazlılar, 1-0 mağlubiyetin ardından Bilazer ile yollarını ayırdı.

Ardından Giresunspor'dan ayrılan teknik adam Erkan Sözeri ile anlaşma sağlayan Erzurum ekibi ligin ilk yarısında 13 karşılaşmaya çıktı.

Söz konusu dönemde Sözeri yönetiminde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk yarıyı lider Hatayspor'un 6 puan gerisinde 2. olarak bitirdi.

Mavi-beyazlılarda Sözeri'nin gösterdiği başarı sayesinde sezon sonunda Süper Lig'e tekrar çıkma adına yüzler gülüyor.

En golcü isim Pote

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sezon başında Adana Demirspor'dan transfer ettiği Beninli futbolcu Mickael Pote, ilk yarıda gösterdiği performansla takımın en golcü ismi oldu.

Forma giydiği 14 maçta 5 gol atan Pote'yi 3 gol atan Hasan Hatipoğlu, 2'şer gol kaydeden Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Jasmin Scuk ve Jugurtha Hamroun izledi.

Diğer futbolculardan İbrahim Akdağ, Oltan Karakullukçu, Hasan Ayaroğlu ve Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı da 1'er golle takımlarına destek oldu.

Erzurumspor, çıktığı 17 karşılaşmada kalesinde 20 golle rakip fileleri havalandırırken 14 gol de kalesinde gördü.

53 sarı, 3 kırmızı kart

Erzurumsporlu futbolcular oynadıkları 17 karşılaşmada 53 sarı, 3 de kırmızı kart gördü.

Deneyimli orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, 7 sarı kartla en çok kart gören futbolcu oldu. Bu oyuncuyu Aykut Demir 6, Hasan Hatipoğlu 5, Murat Uçar ve Osman Çelik 4 sarı kartla takip ederken, Yunus Emre Gültekin, Mücahit Albayrak, İbrahim Sehic ve Jasmin Scuk da üçer sarı kartla izledi.

Sezonun ilk yarısının sonunda birer kırmızı kart gören Hasan Hatipoğlu, Aykut Demir ve Mickael Pote oyundan atılan futbolcular arasında yerini aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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