Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk yarı karnesi

28.01.2021 10:29
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk yarı karnesi, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 17 puanla 20. sırada tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 17 puanla 20. sırada tamamladı.

Daha önce 2018-2019 sezonunda bu kulvarda mücadele etme şansı yakalayan ancak gösterdiği kötü performansla küme düşen mavi-beyazlı ekip, 2020-2021 sezonundan itibaren yeniden Süper Lig'de yerini aldı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yeniden Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi birçok transfer yapmış olsa da ilk yarıda alt sıralardan kurtulamadı.

Ligin 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la iç sahada oynanan maçta 2-2 berabere kalınması sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlılar, Özdilek yönetiminde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 de yenilgi yaşadı.

Mehmet Özdilek'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen ve takımla 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Hüseyin Çimşir de alınan kötü sonuçlara çözüm bulamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çimşir yönetiminde ligde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 10 gol gören Erzurum ekibi, rakip fileleri ise havalandıramadı.

Ligin 13. haftasında Beşiktaş deplasmanında alınan 4-0'lık yenilgiden sonra Hüseyin Çimşir'le de yollar ayrıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk 13 haftasında görev yapan iki teknik direktörüyle de beklentilerin altında bir performans sergiledi.

Daha sonra Yukatel Denizlispor'u konuk eden ancak bu karşılaşmadan da yenilgiyle ayrılan Erzurumspor'da kulüp başkanı Hüseyin Üneş, görevinden istifa etti. Bu istifanın ardından kulüp başkanlığına Ömer Düzgün getirildi.

Puan hasretine Mesut Bakkal son verdi

Erzurum temsilcisi, Hüseyin Çimşir'in ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaşma sağladı.

Bakkal yönetiminde ilk maçını Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, 12 haftalık 3 puan hasretine son verdi.

Mavi-beyazlı ekip, Bakkal yönetiminde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de yenilgi alarak puanını 17'ye çıkardı.

Son haftayı bay geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu sonuçlarla düşme hattından çıkamayarak ligin ilk yarısını 20. sırada tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip, 31 Ocak Pazar günü MKE Ankaragücü'nü ağırlayacağı karşılaşmayla ligin ikinci yarısına başlayacak.

Erzurumspor, ilk yarıda iç sahada galibiyet alamadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk yarısında iç saha galibiyeti alamayan tek takım oldu.

Geride kalan sezon mücadele verdiği TFF 1. Lig'in son haftasında Ümraniyespor'u konuk ettiği maçı 4-1 kazanan Erzurum temsilcisi, ardından Erzurum'da galibiyete hasret kaldı.

Süper Lig'de 10 iç saha maçı oynayan mavi-beyazlı ekip, 5 beraberlik, 5 de yenilgi aldı.

İlk yarıda yapılan transferler başarı sağlayamadı

Sezon öncesinde rakiplerine karşı başarılı bir performans sergilemek için transfer yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu kapsamda birçok futbolcuyu renklerine bağladı.

Arvydas Novikovas, Mitchell Donald, Armando Sadiku, Fabien Farnolle, Arturo Mina, Adolphe Teikeu, Petrus Boumal, Kaan Kanak ve Ricardo Gomes gibi futbolculardan isteneni alamayan Erzurum temsilcisi, bu oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırsa da sezon arasında 8 isimle anlaştı.

Brahim Darri, Jakub Szumski, Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe, Johanna Omolo, Mostapha El Kabir, Elba Rashani ve son olarak kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı alan mavi-beyazlı ekip, ikinci yarıda düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Kalesinde 35 gol gördü

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, oynanan 20 karşılaşmadan 35 gol yerken, rakip fileleri 20 kez havalandırdı.

Futbolcular, söz konusu maçlarda 44 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

Armando Sadiku, Murat Uçar ve İbrahim Akdağ, ilk yarıda kırmızı kart gören isimler oldu.

Arturo Mina, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak ve Osman Çelik 4'er kezle en çok sarı kart gören futbolcular olarak öne çıkarken, bu oyuncuları Murat Uçar, Oltan Karakullukçu 3'er, Rashad Muhammed, Donald, Gökhan Kardeş, Cenk Ahmet Alkılıç, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Leo Schwechlen 2'şer, Kayacan Erdoğan, Ömer Şişmanoğlu, İbrahim Akdağ, Gabriel Obertan, Ricardo Gomes, Jakub Szumski, Aatif Chahechouhe ve Adolphe Teikeu 1'er sarı kartla izledi.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Antalyaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika Spor


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Yaşlı adamın baltayla başına vurduğu karısı ağır yaralandı Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu
Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi         
11:16
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor         
10:45
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı         
10:08
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?         
09:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak         
08:31
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı BBC canlı yayınında cinsel fantezi oyuncağı skandalı         
00:49
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme         
16:50
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:27:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk yarı karnesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei