Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ligde ve kupadaki hedefi zirve

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile eşleşen TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, Süper Lig'e yükselmenin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak ilki başarmak istediklerini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı her iki maçta yenerek çeyrek finalde Trabzonspor'un rakibi olan mavi-beyazlı ekipte bu turu geçmenin planları yapılıyor.

Mücadele ettiği TFF 1. Lig'de 19 hafta sonunda Hatayspor'un ardından puan cetvelinde ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'e yükselmenin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un şampiyonluklar yaşamış büyük bir kulüp olduğunu, çekilen kura ile iki dost şehir ve camianın eşleştiğini söyledi.

Kupada sergiledikleri iyi performansın kendilerini önemli bir aşamaya taşıdığını aktaran Sözeri, "Emek harcadık, buraya kadar geldik, devam ettirmek amacındayız. İnşallah güzel, keyifli ve sporseverlerin izlediği zaman keyif alacağı maçlar oynanır. Amaç, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefe ulaşmak." diye konuştu.

"Tur atlayan taraf olmak istiyoruz"

Sözeri, Trabzonspor ile oynayacakları maçlarda tur atlayacak skorları elde etmeleri durumunda daha farklı hedefler düşünebileceklerini aktardı.

Hedeflerinin kupanın keyfini çıkarmak olduğunu anlatan Sözeri, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularım bu konuda çok hassasiyet gösterdiler. Bugüne kadar Erzurum'u iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor'a karşı güzel futbol oynayıp tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Süper Lig takımlarının hedefleri, mali durumları, oyuncu kadroları öncelikli gibi görünüyor ama futbol sahada oynanıyor. Kırklarelispor ve biz de futbolun sahada oynandığını, istenirse oyuncuların, teknik heyetin ve camiaların neler yapabileceğini gösterdik."

Erzurumspor'un çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ve Beşiktaş'ı elemelerinden sonra konuşulan "sürpriz" sözcüğünü oyuncularının kalitesine aykırı bir yaklaşım olarak değerlendirdiğini dile getiren Sözeri, oyun, mücadele, saha içi organizasyonlar ve attıkları gollerle turu geçmelerini "sürpriz" olarak görmediğini kaydetti.

"Emek sarfedeceksiniz, acı çekeceksiniz, sonra zaferler kazanacaksınız"

Teknik direktör Erkan Sözeri, Süper Lig'e çıkma mücadelelerini bozmadan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma hedefinin peşinde koşacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de bir ilki neden başarmayalım. Turu geçtikten sonra yarı final ve final, neden olmasın. Zor şeyler başarırsanız zaferler kazanırsınız. Emek sarfedeceksiniz, acı çekeceksiniz, sonra zaferler kazanacaksınız. O anlamda inşallah Türkiye'de bir ilki başarırız. Avrupa'da bu tarz kupa maçlarında takımlar başarılar elde edebiliyor. Türkiye'de bugüne kadar olmadı ama neden olmasın, 'bizde yapabiliriz' diyebiliyoruz. Beşiktaş eşleşmesinde eğer elersek kupa anlamında farklı hedeflere yönelebileceğimizi söylemiştim. Daha önce kupayı araç olarak düşündük, amaç değil. Geldiğimiz noktada farklı hedeflere yöneldik. Bu kadar emek sarf etmiş, buralara kadar getirmişken 'neden kupa olmasın' diyoruz. Süper Lig'den sonra kupa hedefini de dağarcığımıza aldık."