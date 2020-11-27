Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi

T???????ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Ankara Demirspor ile Hes Kablo Kayserispor'un da Hekimoğlu Trabzon ile oynadıkları maçlarda "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.