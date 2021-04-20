Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Süper Lig'de 19. sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 36. hafta mücadelesinde yarın Helenex Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde 9 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor ile son veren mavi-beyazlı ekip, haftaya 31 puanla 19. sırada girdi.
Maç fazlasıyla Yeni Malatyaspor'un 6 puan gerisinde yer alan mavi-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.
Yukatel Denizlispor galibiyetinden sonra çıkış yakalamak isteyen mavi-beyazlı ekip, galip gelerek düşme kotasından yukarılara çıkmak istiyor.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetecek.???????
Erzurum temsilcisinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Kaynak: AA
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