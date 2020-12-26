Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 16.00'da Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çift kale maç, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için kolaylık sağlanacak