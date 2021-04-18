Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve taktik çalışmalar yaparak günü tek idmanla tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da sahasında oynayacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.