Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mavi-beyazlı ekip, çift kale maç ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla idmanı sonlandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

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