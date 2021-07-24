Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.
Mavi-beyazlı oyuncular, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, akşam ise sahada, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
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