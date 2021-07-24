Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Isınma hareketleriyle başlayan sabah antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, akşam ise sahada, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı çift idmanla devam etti.

Canlı yayında skandal sözler! Trabzon'un bir köyü için "At hırsızları" diyen A Spor yorumcusu tepki çekti

Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki topladı: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır