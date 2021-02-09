Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu El Kabir, 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Gül, devre arası takım kadrosuna katılan Elba Rashani'nin bireysel antrenmanlarını tamamladığını ve takımla çalışmalara başladığını aktardı.

Fenerbahçe maçında tendon yırtığı tespit edilen Obertan'ın ise 4 haftalık tedavi sürecinin tamamlandığını ifade eden Gül, oyuncunun 1 hafta sonra takımla çalışmalara başlanacağının planlandığını kaydetti.

Gül, Süper Lig'in 24. haftasında Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan El Kabir'in sağ arka adalesinde tendon hasarı olduğunu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Kulüp doktoru Selçuk Gül, futbolcular Elba Rashani, Gabriel Obertan ve Mostapha El Kabir'in sakatlıkları hakkında kulübün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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