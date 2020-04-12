"Büyükşehir Belediye", İbrahim Erkal'ı unutmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, vefat eden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ı vefat yıl dönümünde hazırladığı video kliple andı.

Kulüp tarafından, 2017'de beyin kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan sanatçı İbrahim Erkal'ın vefat yılı sebebiyle bir video klip hazırlandı.

Mavi-beyazlı taraftarların çeşitli dönemlerde Kazımkarabekir Stadı'nda takımın oynadığı maçlar sırasında meşaleler eşleğinde söylediği, Erkal'a ait "Canısı" türküsü ve taraftarlara ait görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kulübün paylaşımında Erkal'a ithafen "unutmayacağız canısı" yazısı dikkati çekti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş de sosyal medya hesabında Erkal'ı rahmetle andıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin en önemli değerlerinden ozanımız İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 11 Mayıs 2017'de Hak'ka yürümüştü. Bizleri derinden sarsan o günlerin seneyi devriyesinde ozanımızı rahmet ve özlemle anıyoruz."