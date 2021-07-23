BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İTFAİYESİ GÜNÜ YOĞUN GEÇİRDİ - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İTFAİYESİ GÜNÜ YOĞUN GEÇİRDİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İTFAİYESİ GÜNÜ YOĞUN GEÇİRDİ
Son Güncelleme: 23.07.2021 21:17

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi bugün Aydin genelinde çikan yanginlarda yogun mesai harcadi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi bugün Aydin genelinde çikan yanginlarda yogun mesai harcadi. Itfaiye ekipleri bes farkli yerde çikan yangina aninda müdahale etti. Yanginlarda yaralanan iki vatandas itfaiye ekipleri tarafindan yangindan kurtarilarak hastaneye sevk edildi.

Bugün ilk yangin ihbari Kusadasi Güzelçamli'dan gelirken, ekipler marangoz atölyesinde çikan yangin alanina kisa sürede intikal ederek söndürdü ve sonrasinda da sogutma çalismasi yapti. Ilk ihbarin ardindan pesi sira yangin ihbarlarina kosan ekipler, ilk olarak Efeler Veysi Pasa Mahallesi'ndeki ev yanginina müdahale etti. Yanginda iki helyum gazi tüpü patlarken dolu dört tüp itfaiye ekiplerinin yogun gayretiyle patlamadan yangin alanindan çikarildi. Evdeki helyum gazi tüpünün patlamasiyla olusan yanginda iki vatandas çesitli yerlerinden yaralandi ve itfaiye ekipleri tarafindan bulunduklari yerden kurtarildi.

Daha sonra Sultanhisar Ilçesi Rekmez Mahallesi Nysa yolunda çikan arazi yangininda da hizlica söndürme ve sogutma çalismalarina baslayan ekipler, Buharkent ilçesi Murat Dagi Mahallesi Üçkuyular Mevkisi'nde çikan yangini söndürmek için de yogun çaba sarf etti. Ekipler ayrica yine Kusadasi Güzelçamli Mahallesi'nde Funda Sitesi'nde bir evde çikan yangina da hizlica müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Canla basla çalisan Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin donanimli itfaiyecilerini tebrik eden Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, yaralanan vatandaslara acil sifalar dilerken yanginlarda mallari zarar gören vatandaslara da geçmis olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE İTFAİYESİ GÜNÜ YOĞUN GEÇİRDİ - Son Dakika
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