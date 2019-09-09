Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Konservatuarı'ndan 2 konser
Son Dakika Yerel Haber

Büyükşehir Belediye Konservatuarı'ndan 2 konser

46 dakika önce

Büyükşehir Belediye Konservatuarı'ndan 2 konserDENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı, daha önce hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu konserlerini Denizlililerle buluştu.

Büyükşehir Belediye Konservatuarı'ndan 2 konser, System.String[]

Büyükşehir Belediye Konservatuarı'ndan 2 konser

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı, daha önce hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu konserlerini Denizlililerle buluştu.

Adalet Parkı Konser Alanı'nda 6-7 Eylül'de düzenlenen konserlere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Halk Müziği Koro Şefi İsmail Barkan ve Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Selim Öztaş eşliğinde gerçekleşen konserlere Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı saz ekibi eşlik etti. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koro ile solo sanatçılarının söylediği birbirinden güzel eserler izleyenleri mest etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, konserlere emek veren tüm sanatçılar ile izleyen herkese teşekkür etti. Birçok enstrüman dalında ve farklı korolarda ücretsiz eğitim veren konservatuar kayıtlarının sürdüğünü ifade eden Gökoğlan, buradan çok değerli sanatçıların yetiştiğini ifade ederek, başarılı bir dönem diledi.

Denizli, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehirler arası yolda sızıp kalan kadını sağlık ekipleri uyandırdı
Ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası hayatını kaybetti Bakan Albayrak'ın toplantılara katılmadığı iddia edildi! Yeni kabinede yer almayacak mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 21:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Konservatuarı'ndan 2 konser
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]