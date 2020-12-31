Büyükşehir Belediye Konya deplasmanında - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Konya deplasmanında

31.12.2020 10:46
Büyükşehir Belediye Konya deplasmanında, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta serüveni başlıyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. hafta serüveni başlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 2021'in ilk karşılaşmasında deplasmanda Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol ile Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta kendi evinde ilk mağlubiyetini Akhisar Basketbol takımına karşı alan yeşil-mavililer ligde şu an 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 4. Sırada yer alıyor. Denizli maçı ile zor bir fikstüre giriş yapan Büyükşehir Belediye Konyaspor maçı ile bu iki haftanın izlerini silmeyi hedefliyor.

Akhisar maçında sergilediği performansı ile göz dolduran Şafak Edge Konyaspor maçı hakkında " Kendi evimizde ilk maçımızı kaybetmemiz tabi ki bizim için bir moral bozukluğu oldu. Bunu inkar edemeyiz. Ama Akhisar ekibi güzel mücadele etti ve iyi basketbol oynadı. Galibiyeti hak ettiler. Önümüzde çok değerli maçlar var. Kazandığınızda takım olmak çok kolaydır. Önemli olan kaybettiğinizde de takım olarak kalabilmektir. Biz bunu başardık ve şu an Konyaspor ile başlayan ligin kalan kısmına odaklanıyoruz. Yeni yılda taraftarımıza ilk hediyemizi bu şekilde vermek istiyoruz" açıklamalarında bulundu. 2.1.2021 Cumartesi günü saat 16: 00'da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TBF Tv'nin YouTube kanalından naklen yayınlanacak. - BALIKESİR

Büyükşehir Belediye Konya deplasmanında
Büyükşehir Belediye Konya deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi, basketbol, Konyaspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Konya deplasmanında - Son Dakika Spor


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