Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
8 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısı 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:04 Kaynak: Bültenler
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 14.00'de yapılacak olan meclis toplantı gündeminde yoğunlukla imar maddeleri yer alıyor.
Meclis Toplantısında; özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ile şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Bilboard, Raket, Otobüs Durağı ile Megalightların kıraya verilmesi ve diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.
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