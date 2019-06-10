Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
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Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

8 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı olağan toplantısı 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 14.00'de yapılacak olan meclis toplantı gündeminde yoğunlukla imar maddeleri yer alıyor.

Meclis Toplantısında; özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ile şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Bilboard, Raket, Otobüs Durağı ile Megalightların kıraya verilmesi ve diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:04 Kaynak: Bültenler
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