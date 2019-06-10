Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda saat 14.00'de yapılacak olan meclis toplantı gündeminde yoğunlukla imar maddeleri yer alıyor.

Meclis Toplantısında; özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planları ile şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Bilboard, Raket, Otobüs Durağı ile Megalightların kıraya verilmesi ve diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.