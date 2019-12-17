Büyükşehir Belediye Meclisi 2019'da 838 karara imza attı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Meclisi 2019'da 838 karara imza attı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılının son toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi 2019'da 838 karara imza attı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılının son toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, başkanlığında gerçekleştirildi. 2019 yılında toplam 838 karara imza attıklarını ifade eden Başkan Zolan,


emeği geçen herkese teşekkür etti.


Belediye Meclisi 2019 yılının son toplantısını Başkan Zolan başkanlığında gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi olan son toplantıda 35 gündem maddesi görüşüldü. Zolan gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yaptığı konuşmada, Meclis'in 2019 yılında toplam 11 toplantı gerçekleştirildiğini söyledi. Bu yıl yapılan yerel seçimlerden dolayı Meclis'in 11 toplantı yaptığını kaydeden Zolan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11 toplantıda gerçekleştirdiği ve 23 birleşimde toplamda 789 karara imza attıklarını ifade etti. Meclis'in Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DEKSİ) Genel Kurulu sıfatıyla yaptığı 5 toplantıda ise 49 karara imza attığını belirten Zolan, 2019 yılında Büyükşehir Meclisi ve DESKİ Genel Kurulu olarak toplamda 838 maddeyi karara bağladıklarını söyledi.


"Yeni yıl Denizlimize güzellikler getirsin"


2019 yılında yapılan çalışmalardan dolayı tüm Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine teşekkür eden Başkan Zolan, "İnşallah yeni yılda da şehrimize hizmet etmek için çalışmaya devam edelim. Birlik ve beraberlik çok önemli. Almış olduğumuz kararlar çok önemli. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Sevdiklerimizle güzel sağlıklı bir yıl olsun inşallah. Yeni yıl Denizlimize güzellikler getirsin" diye konuştu. Konuşmanın ardından Zolan, 2019 yılının son oturumunu kapatarak Meclis'in 10 Ocak 2020'de toplanacağını bildirdi. - DENİZLİ

Osman Zolan, Denizli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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