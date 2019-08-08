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Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Murat Alabaş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos toplantısını yaptı, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Murat Alabaş Başkanlığında gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Murat Alabaş yaptığı konuşmada, "UEFA Kupası temsilcimiz Yeni Malatyaspor'a bugün karşılaşacağı Partizan maçı öncesi Büyükşehir Belediyesi olarak başarılar diliyoruz" dedi.

Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ilgili komisyonlara, bazı maddeler ise bir sonraki toplantıya havale edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısının 2'inci birleşimini 19 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'da yapmayı kararlaştırdı. - MALATYA
Yeni Malatyaspor, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:53 Kaynak: İHA
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