Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Toplandı

25 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu, MASKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı yatırımları ile mali tablolarını incelemek üzere toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Toplandı, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu, MASKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı yatırımları ile mali tablolarını incelemek üzere toplandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 2018 yılı icraatlarını ve yapılan harcamaları bütün boyutlarıyla ele alarak denetleyecek olan Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu, çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğünde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda MASKİ Genel Yardımcısı Mahmut Bilgen, Komisyon Başkanı İbrahim Onaylı, Başkan Yardımcısı Süleyman Kahramanlar ile üyeler Ziya Elmalı, Mustafa Akın ve daire başkanları yer aldı. Komisyon üyeleri MASKİ'nin tüm çalışmalarını tek tek inceledi. Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Komisyon Başkanı İbrahim Onaylı, iki ay boyunca denetim gerçekleştireceklerini ve hazırlayacakları komisyon raporunu MASKİ Genel Kurulu'nda Meclis'e sunacaklarını belirtti. Gerçekleştirilen toplantıda, daire başkanları yürüttükleri yatırımlar ve yapılan harcamalar ile ilgili olarak komisyon üyelerine bilgi verdi. Komisyon üyeleri son derece olumlu geçen toplantıda, üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, komisyon üyeleri çalışmalarına başlamadan önce yaptığı konuşmasında toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Bilgen, "Gider gerçekleşme oranında yüzde 99,68, gelir gerçekleşme oranında yüzde 98,42'lik bir oran yakaladık. 2018 yılı mali yılında gelir bütçemizin yüzde 54,68'ini yatırıma dönüştürdük. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. İdare olarak hazırladığımız daha birçok projemiz mevcut. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu durumda finansman kaynağında yaşadığımız sıkıntı nedeniyle yeni projelerimize başlayamadık. Bu konuda komisyon üyelerimizden destek bekliyoruz. Yapılan yatırımlar ile birlikte her zaman olduğu gibi kazanan yine Manisa ve Manisalılar olacak" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:24 Kaynak: İHA

Elmalı, Manisa, CEO, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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