Büyükşehir belediye meclisi Kasım ayı toplantısı başladı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı oturumları, 2021 gelir gider bütçeleri görüşmeleri ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında başlayan oturumlarda Şanlıurfa ile ilgili olarak imar, bütçe, altyapı ve üst yapıya yönelik birçok karar görüşülerek ilgili komisyonlara aktarıldı.

Meclise iletilen konuların görüşülmesinin ardından büyükşehir meclisi ay sonuna kadar çalışmalarına devam edecek. Akçakale, Birecik, Bozava, Ceylanpınar, Eyyübiye, Halfeti, Haliliye, Harran, Hilvan, Karaköprü, Siverek, Suruç ve Viranşehir belediyelerinin 2021 yılı gelir gider bütçeleri ve büyükşehir belediyesi ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 gelir gider bütçeleriyle birlikte performans programı plan ve bütçe komisyonu tarafından incelenmesi için oylamaya sunularak kabul edildi. - ŞANLIURFA