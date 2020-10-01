Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ilıkan: "Önceliğimiz esnafın ayakta durması" - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren AŞTİ esnafının sorunlarını dinledi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgını birçok sektörü ekonomik olarak zora sokarken, bundan en çok etkilenen sektörlerin başında ise ulaşım sektörü yer aldı. Korona virüs salgını sonrasında şehirler arası otobüsler, virüsün bulaşma riskini azaltmak için alınan tedbirlerle birlikte kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı. Virüs nedeniyle Ankara'dan çevre ilçelere yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin sefer sayıları ciddi derecede azalırken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, AŞTİ esnafıyla bir araya geldi. MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Rüştü Biçer'in de katıldığı ziyarette Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİDER) Başkanı Mustafa Özbakır ve yönetimi ile bir araya gelen Ilıkan, AŞTİ esnafının talep ve beklentilerini dinledi.

AŞTİ esnafına destek olunması gerektiğini ve esnafın Ankara Büyükşehir Belediyesinden destek beklediğini söyleyen Ilıkan, "MHP grubu olarak bizim önceliğimiz esnaflarımızın güçlü bir şekilde ayakta durmasıdır. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafımız, haklı olarak Büyükşehir Belediyesinden destek bekliyor. Zaten sıkıntılı bir süreç yaşayan AŞTİ esnafımızın kiralar ve yüksek ortak giderler nedeniyle beli bükülmüş durumda. Esnafımızın kiraların ve ortak giderlerin yıl sonuna kadar alınmaması talebi var. AŞTİ sadece belediyenin ya da belediyenin bir şirketinin gelir kaynağı olarak görülmemelidir. AŞTİ, Başkent'in ziyaretçi yönetiminde önemli merkezlerden biri ve Başkent'in temsili niteliğinde bir mekan olarak algılanmalıdır. AŞTİ'yi ayakta tutan, AŞTİ'de yaşayan ve AŞTİ'yi yaşatan ise içindeki işletmeler ve esnaflarımızdır. Biz MHP olarak esnafımızın kira alınmaması ve ortak giderlerle ilgili talep ve beklentilerini Büyükşehir gündemine taşıyacak ve sorunların bir an evvel çözülebilmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA