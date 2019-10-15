Büyükşehir Belediye Meclisi'nden, Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvelerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı bildiri yayınladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın önerisiyle Meclis gündemine gelen bildiri oy birliği ile kabul edildi.



Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Başkan Zolan'ın önerisiyle gündemin 40. maddesinde yer alan Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı hazırlanan bildiri görüşüldü. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde okunan bildiride şunlar kaydedildi:



"Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz."



"Gün bir ve beraber olma günüdür"



Bildiride, Türkiye'nin bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıktığı vurgulanarak, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



"Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz"



Bildirinin okunmasının ardından Başkan Osman Zolan, Suriye'de hain terör örgütü ile mücadele eden kahraman Mehmetçiğe destek olmak ve Türkiye'nin haklı mücadelesini ortaya koyarak duygu ve düşüncelerini belirtmek adına böyle bir konuyu gündeme getirdiklerini söyledi. Başkan Osman Zolan, "Bu okunan metin ile hem cephedeki Mehmetçiğimize hem de ülkemize destek olmak, duygu ve düşüncelerimizi tüm dünyaya duyurmak adına meclisimizin gündemine getirdik. Büyükşehir Belediye Meclisimizin bir açıklaması ve bildirisi olması hususunda oylarınıza sunuyorum" diye konuştu. Başkan Zolan'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada bildiri AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Başkan Zolan, tüm meclis üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - DENİZLİ