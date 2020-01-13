Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde toplandı. Toplantıda 48 madde görüşülerek karara bağlandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde toplanan Büyükşehir Meclisi öncelikle Denetim Komisyonu'nun gizli oyla seçimini yaptı. Seçimler sonucu Büyükşehir Belediyesi Meclisi Denetim Komisyonu'na meclis üyelerinden; Emine Timuçin, Sami Üstündağ, Hasan Nuri Kuş, İhsan Urhan ve Ali Kabak seçildi.


Meclis toplantısında komisyonlardan gelen kararlar da meclis üyelerinin onayına sunuldu. Toplantıda mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan Şehir Tiyatrosu'nun demirbaşlarıyla Bakanlığa devri konusunda yetki verilmesi de ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptıkları girişimler sonucu Kayseri'de Devlet Tiyatroları Müdürlüğü'nün kurulacağını belirterek devlet tiyatrolarının gelişine destek verdiklerini söyledi.


'Sağlık turizmi için önemli yatırım'


Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) ile Erciyes Üniversitesi tarafından yapılacak olan Kemik İliği Hastanesi'ne destek verilmesi de görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir hekim olarak konuyu çok önemsediğini ifade ederek, yapılacak hastanenin Kayseri'de geliştirmek istedikleri sağlık turizmine de fayda sağlayacağını ve çok sayıda yabancı hastanın bu hastaneye geleceğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, sağlık turizminin gelişmesi için Uluslararası Sağlık Turizmi A.Ş.'nin Kayseri'de büro açacağını da belirterek, konuyla ilgili protokolün imzaya hazır olduğunu kaydetti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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