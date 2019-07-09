Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor
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Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz Ayı olağan toplantısını 10 Temmuz Çarşamba günü yapacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonun da gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'de başlayacak. Meclis toplantısında genel olarak imar maddeleri görüşülecek.

Meclis toplantısında ayrıca Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının görev ve çalışma yönetmelikleri ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının ücret tarifeleri de görüşülecek.

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:22 Kaynak: Bültenler
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