Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını 10 Temmuz Çarşamba günü yapacak.
Malatya Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:21 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını 10 Temmuz Çarşamba günü yapacak.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonun da gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'de başlayacak. Meclis toplantısında genel olarak imar maddeleri görüşülecek. Meclis toplantısında ayrıca Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının görev ve çalışma yönetmelikleri ile Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının ücret tarifeleri de görüşülecek. - MALATYA
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