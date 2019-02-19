Büyükşehir Belediye Meclisi Veda Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün rahatsızlığı nedeniyle Meclis 1. Grup Başkanvekili Zülfikar Gürcan'ın vekalet ettiği toplantının ardından meclis üyeleri ve belediye başkanları, 2014-2019 hizmet dönemini düzenlenen kokteylle kapattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2014-2019 hizmet dönemi son toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün rahatsızlığı nedeniyle Meclis 1. Grup Başkanvekili Zülfikar Gürcan başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasında dünyaca ünlü Türk Yazar Cengiz Aytmatov'un adının Manisa'da uygun bir yere verilmesi görüşüldü. Madde üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Mesir Festivali, Mesir Komitesi'nin kararıyla Türk Dünyası konseptiyle yapılacak. Büyük Türk Yazar Cengiz Aytmatov isminin Manisa'da yaşatılması için uygun bulunan bir bölgeye adının verilmesi maddesi gündeme geldi. Bu kararı uygun buluyoruz ve önümüzdeki dönem gerekli çalışmanın yapılabilmesi için Hukuk Komisyonu'na sevkini uygun buluyoruz" dedi. Konuşmanın ardından ilgili madde oybirliğiyle hukuk komisyonuna sevk edildi.

Kokteyl ve Hatıra Fotoğraflarıyla Vedalaştılar

Tüm maddelerin oylanmasının ardından Mart ayında yapılacak olan 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Mart ayı meclis toplantısının tatil edilmesi kararıyla birleşime son verildi.

Meclis toplantısının sonunda günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin akabinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, meclis üyelerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına plaket takdim etti.