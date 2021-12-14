Büyükşehir Meclis Toplantısı 16 Aralık'a Ertelendi - Son Dakika
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Büyükşehir Meclis Toplantısı 16 Aralık'a Ertelendi

14.12.2021 15:54
Büyükşehir Meclis Toplantısı 16 Aralık'a Ertelendi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 Yılı Aralık Ayı İkinci Birleşimi, toplantı yeter sayısına ulaşılmadığı için ertelendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 Yılı Aralık Ayı İkinci Birleşimi, toplantı yeter sayısına ulaşılmadığı için ertelendi. İkinci birleşimin 16 Aralık Perşembe günü saat 15. 00'te yapılmasına karar verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için toplantının ertelendiğini ifade ederek, "Sayın Meclis üyeleri, mazeretli Meclis üye sayımız 48. Toplantıya katılan Meclis üyesi 18. Meclis toplantı yeter sayımız üye tam sayısının salt çoğunluğuna denk geliyor. Burada 40 Meclis üyemizin olması gerekiyor. Mevzuat hükümleri doğrultusunda Aralık Ayı 2. Birleşimi'ni 16 Aralık 2021 Perşembe günü saat 15. 00'te yapmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Toplantı yeter sayısı yoktur" dedi.

Yayın Tarihi: 14. 12. 2021 15: 39: 29

Büyükşehir Meclis Toplantısı 16 Aralık'a Ertelendi
Büyükşehir Meclis Toplantısı 16 Aralık'a Ertelendi
Büyükşehir Meclis Toplantısı 16 Aralık'a Ertelendi

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Kaynak: Habermetre

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