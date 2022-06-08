Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşimi yapıldı.

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki toplantıda yazılı soru önergeleri okundu, yardım talepleri ve çeşitli konulardaki önergeler oylandı.

Daha sonra gündem dışı söz alan meclis üyeleri, iddia ve taleplerini dile getirdi.

Bu kapsamda, peyzaj çalışmaları, Çankaya Köşkü'nü çevreleyen caddelerdeki ağaçların sökülmesi, asfalt çalışmaları, su abonelikleriyle ilgili sorunlarla kooperatiflerle ilgili iddialar meclis toplantısında tartışıldı.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Baran, Ankara'da dün yaşanan sağanakta, bir köy evinde hasar oluştuğunu, temizlik çalışmalarını tamamladıklarını anlattı. Baran, 16 köyde, büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki dere ıslahının yapılması gerektiğini dile getirdi.

-"Dünden beri Mansur Bey'in tivitlerini takip ediyorum, bir tivit atmadı"

Ankara'daki yağışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ünal ise geçen yıl aynı zamanlarda aynı sorunun meydana geldiğini anımsattı.

Can kaybı yaşanmamasının kendileri için bir teselli kaynağı olduğunu ifade eden Ünal, Ankara genelinde yaşanan sellerde bir çok aracın zarar gördüğünü, mazgallar temizlenmediği için sıkıntı yaşandığını belirtti.

Ünal, "Dünden beri Mansur Bey'in tivitlerini takip ediyorum, sellerle ve sıkıntılarla ilgili herhangi bir tivit atmadı. Ankaralılar çok büyük mağdur durumda. Bununla ilgili neden konuşulmaz? Keşke bugün gelseydi, bugün buradan konuşsaydı diye bekledim ama gelmedi." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ise dün meydana gelen sel olaylarında Büyükşehir Belediyesinin yaptığı müdahalelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Son yapılan kavşakların hiç birinde kuvvetli yağış nedeniyle tıkanma olmadığını belirten Beker, "ASKİ 1035 arızaya müdahale etmiş. 134 arızaya da müdahale tekrar edilmiş. Kent Estetiği Daire Başkanlığı süpürge aracıyla toplamda 655 müdahale gerçekleştirmiş dün itibarıyla. İtfaiye daire başkanlığı 505 ihbara müdahale etmiş, mahsur kalan 43 kişiyi kurtarmış. Fen işleri Daire Başkanlığımız sel sonrası toprak ve moloz yığılması yaşanan 8 noktada iş makinalarıyla müdahale etmiş. Çevre Koruma Daire Başkanlığı, yağış kaynaklı 11 ağaç devrilmesine müdahale etmiş." diye konuştu.

Adnan Beker, yağışların hafta boyunca devem edeceğini, ekiplerin hazır bekletildiğini de bildirdi.

Konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın toplanmak üzere birleşimi kapattı.