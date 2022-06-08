Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı

08.06.2022 23:16

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşimi yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, haziran ayı meclis toplantısının birinci birleşimi yapıldı.

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki toplantıda yazılı soru önergeleri okundu, yardım talepleri ve çeşitli konulardaki önergeler oylandı.

Daha sonra gündem dışı söz alan meclis üyeleri, iddia ve taleplerini dile getirdi.

Bu kapsamda, peyzaj çalışmaları, Çankaya Köşkü'nü çevreleyen caddelerdeki ağaçların sökülmesi, asfalt çalışmaları, su abonelikleriyle ilgili sorunlarla kooperatiflerle ilgili iddialar meclis toplantısında tartışıldı.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Baran, Ankara'da dün yaşanan sağanakta, bir köy evinde hasar oluştuğunu, temizlik çalışmalarını tamamladıklarını anlattı. Baran, 16 köyde, büyükşehir belediyesi sorumluluğundaki dere ıslahının yapılması gerektiğini dile getirdi.

-"Dünden beri Mansur Bey'in tivitlerini takip ediyorum, bir tivit atmadı"

Ankara'daki yağışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ünal ise geçen yıl aynı zamanlarda aynı sorunun meydana geldiğini anımsattı.

Can kaybı yaşanmamasının kendileri için bir teselli kaynağı olduğunu ifade eden Ünal, Ankara genelinde yaşanan sellerde bir çok aracın zarar gördüğünü, mazgallar temizlenmediği için sıkıntı yaşandığını belirtti.

Ünal, "Dünden beri Mansur Bey'in tivitlerini takip ediyorum, sellerle ve sıkıntılarla ilgili herhangi bir tivit atmadı. Ankaralılar çok büyük mağdur durumda. Bununla ilgili neden konuşulmaz? Keşke bugün gelseydi, bugün buradan konuşsaydı diye bekledim ama gelmedi." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ise dün meydana gelen sel olaylarında Büyükşehir Belediyesinin yaptığı müdahalelere ilişkin bilgileri paylaştı.

Son yapılan kavşakların hiç birinde kuvvetli yağış nedeniyle tıkanma olmadığını belirten Beker, "ASKİ 1035 arızaya müdahale etmiş. 134 arızaya da müdahale tekrar edilmiş. Kent Estetiği Daire Başkanlığı süpürge aracıyla toplamda 655 müdahale gerçekleştirmiş dün itibarıyla. İtfaiye daire başkanlığı 505 ihbara müdahale etmiş, mahsur kalan 43 kişiyi kurtarmış. Fen işleri Daire Başkanlığımız sel sonrası toprak ve moloz yığılması yaşanan 8 noktada iş makinalarıyla müdahale etmiş. Çevre Koruma Daire Başkanlığı, yağış kaynaklı 11 ağaç devrilmesine müdahale etmiş." diye konuştu.

Adnan Beker, yağışların hafta boyunca devem edeceğini, ekiplerin hazır bekletildiğini de bildirdi.

Konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, yarın toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı

YORUMLAR
500
Ankara Kent Konseyi Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Genel Kurulu Yapıldı Ankara Kent Konseyi Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Genel Kurulu Yapıldı Ankara Büyükşehir, Ankara Kalesi Evlerini, İçinde Yaşayanları Mağdur Etmeden Restore Ediyor Ankara Büyükşehir, Ankara Kalesi Evlerini, İçinde Yaşayanları Mağdur Etmeden Restore Ediyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:10 Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi
01:09 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar
01:06 Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor
00:22 Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 03:13:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'daki sağanak tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement