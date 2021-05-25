Büyükşehir Belediye Meclisinden İsrail'e sert tepki - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılarla savaş suç işleyen İsrail'i kınayan ortak bildiriye imza attı. Yapılan zulmün herkesin derdi olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bu güçlü yürüyüşümüz devam ettiği sürece ezilen insanlarımızın, kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı'nın ilk birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail'in bir an önce saldırılarına son verip uluslararası kurumlar nezdinde hesap vermesini, kardeş Filistin halkının meşru, özgürlük, adalet, hukuk talepleri ile bağımsızlık mücadelesinin sonuna dek desteklenmesi hususuna ilişkin AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti grup başkan vekillerinin ortak yazılı önergesi gündeme alındı. Önergenin okunmasının ardından konuşan Başkan Zolan, son yıllarda dünyanın birçok bölgesinde insani dramlar yaşandığını söyledi.

"Bu hepimizin derdidir"

Dünyanın neresinde bir mazlum olsa her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Zolan, "Dünyanın neresinde zulüm gören bir insan varsa bunun karşısında durmak zorundayız. Geriye dönüp baktığımızda dünyanın neresinde bir mazlum varsa Türkiye Cumhuriyeti ve başta Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlar orada olmuştur. Zulüm edenlerin karşısında ve mazlumların yanında durmuştur. Herkesi için adalet olsun, hiç kime ezilmesin. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu güçlü yürüyüşümüz devam ettiği sürece ezilen insanlarımızın, kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Daha da güçlü olmamız lazım" diye konuştu. - DENİZLİ