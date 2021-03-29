Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir' - Son Dakika

Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir'

29.03.2021 18:06
Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir', System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çağın gerekliliklerini yerine getirebilmek ve her zaman daha iyi hizmet verebilmek amacıyla "Akıllı Şehir" uygulamalarına büyük önem veriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çağın gerekliliklerini yerine getirebilmek ve her zaman daha iyi hizmet verebilmek amacıyla "Akıllı Şehir" uygulamalarına büyük önem veriyor. "Açık Veri Portalı" ile bilgiye kolay erişim ve analiz imkanı sağlayan belediye, prototipini oluşturarak saha testlerini gerçekleştirdiği "Veriye Dayalı Kent Yönetimi" projesiyle akıllı uygulamaları, kent geneline yayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kamu ihtiyaçlarını çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde karşılayabilmek adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, etkin bir şehir yönetimi kurmak için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda 2020 yılı Şubat ayında yayına alınan "Açık Veri Portalı" ile bilgiye kolay erişim ve analiz imkanı sağlayan Belediye, 43 veri setiyle başlayarak bir yıl içerisinde bu sayıyı 53'e çıkardı.

287 Bin veri seti görüntülendi

Belediye ve iştirakleri tarafından üretilen verilerin vatandaşların kullanımına açıldığı portala https://acikveri.balikesir.bel.tr/ internet adresinden ulaşılabiliyor. 287 bin veri seti görüntülemesine ulaşan portal; özellikle araştırmacılar ve akademisyenler tarafından yakından takip ediliyor. Portalı, bu güne kadar 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etti.

Açık Veri Portalı'nda şu anda; çevre, ulaşım, yaşam, demografik yapı, kırsal gibi 53 veri seti kamuya açık ve sürekli olarak güncelleniyor. Veri setleri, Belediye tarafından Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) standartlarına uygun olarak anonimleştirilerek lisanslı olarak paylaşımda bulunuyor. Kullanmak isteyen vatandaşlar, lisansın gerektirdiği gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne atıfta bulunarak tüm verileri kullanabiliyorlar.

Veriye dayalı kent yönetimi

Bunun yanı sıra projesi tamamlanan ve en kısa sürede hayata geçirilecek olan Veriye Dayalı Kent Yönetimi Projesiyle; hedef belirleme, ihtiyaç giderme ve sorun çözme noktasında, akıllı uygulamaları kentin geneline yayarak veri toplanması ve veri akıllandırması, simülasyon ve stratejik analiz yapılması sağlanacak. Proje kapsamında toplu taşıma araçlarına ve uygun görülen kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarına takılacak olan sensörlerle insan müdahalesi olmaksızın; bozuk yolların tespiti, su birikintileri, hava kalitesi ve gürültü yoğunluğu olan bölgelerin tespiti yapılacak. Ayrıca toplanan veriler ışığında vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanım oranına göre otobüs güzergahları, saat ve durak düzenlemeleri yapılacak. - BALIKESİR

Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir'
Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir'
Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir'
Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir'
Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir'

Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir, Balıkesir, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyeden 'Akıllı Şehir Balıkesir' - Son Dakika


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