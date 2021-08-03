BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ, BOSTANİÇİ VE KARPUZALAN'DAKİ SU TAŞKINLARINA ANINDA MÜDAHALE EDİYOR - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ, BOSTANİÇİ VE KARPUZALAN'DAKİ SU TAŞKINLARINA ANINDA MÜDAHALE EDİYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ, BOSTANİÇİ VE KARPUZALAN\'DAKİ SU TAŞKINLARINA ANINDA MÜDAHALE EDİYOR
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi ve Karpuzalan mahallelerinde meydana gelen sel ve su taşkınlarına anında müdahale etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi ve Karpuzalan mahallelerinde meydana gelen sel ve su taşkınlarına anında müdahale etti. Olayın ilk dakikalarından itibaren İtfaiye, Fen İşleri ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri 37 araç ve 60 personel ile sel ve su taşkınlarına müdahale ediyor. Tüm imkanlarıyla seferber olan Büyükşehir Belediyesi, Fen İşlerine bağlı 27 iş makinası, İtfaiyeye bağlı 3 itfaiye aracı, VASKİ'ye bağlı 5 vidanjör ve 2 basınç aracı olmak üzere 37 araç ve yaklaşık 60 personel sahada çalışıyor. Ekipler bölgede bir yandan balçık ve çamur temizliği yaparken, bir yandan da bodrum katlarını basan sel sularını tahliye işlemi gerçekleştiriyor. Olaydan dakikalar sonra Bostaniçi mahallesine geçen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel de bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Ayrıca selden etkilenen bölgelerde içme suyu ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmazken, Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Karayolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ İpekyolu ilçe Belediyesine bağlı ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ, BOSTANİÇİ VE KARPUZALAN'DAKİ SU TAŞKINLARINA ANINDA MÜDAHALE EDİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ, BOSTANİÇİ VE KARPUZALAN'DAKİ SU TAŞKINLARINA ANINDA MÜDAHALE EDİYOR - Son Dakika
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