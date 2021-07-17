BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ, KURBANLIK DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI

Van Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlenen canlı hayvan pazarında denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler bir yandan vatandaşları bilgilendirirken, bir yandan da kurbanlıkların genel muayenelerini gerçekleştiriyor.

Kurban Bayramına günler kala kent genelinden getirilen kurbanlıklar İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesinde bulunan canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı. Pazara getirilen kurbanlıklar, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Van Ticaret Borsası'na bağlı veteriner hekimlerin kontrolünden sonra pazara alınırken, pazara giren tüccar ve vatandaşların da bilgilendirilmesi için çalışma yapılıyor. Vatandaşların hasta ve uygun olmayan kurbanlık almaması için küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların genel muayene ve küpe kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, ayrıca tüccar ve vatandaşlara koronavirüs önlemlerini hatırlatan el broşürleri de dağıttı.

Vatandaşların kurban kriterlerine uygun hayvan satın alması ve temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için çalışma yaptıklarını belirten Veteriner Hekim Sevda Kadirhan Zirek, pazarda bulunan kurbanlıkların genel muayeneleri ve küpe kontrollerini yaptıklarını söyledi. Ekipler ayrıca kurbanlık hayvanların, veteriner hekimi kontrolünde ve mezbahanelerde kesimlerinin yaptırılması için de vatandaşları bilgilendirdi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten tüccar ve vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaşların kurbanlarını daha sağlıklı bir ortamda almaları ve kesimlerini yapmaları için Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, Kurban Bayramı süresince hizmet verecek.