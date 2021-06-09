Büyükşehir Belediyemiz Sokak Hayvanları İçin Toplantı Yaptı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, sokak hayvanları ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Veteriner hekimler ve 13 ilçe belediyenin hayvan bakım ekipleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, "Her birimiz hayvan dostuyuz, belediyeler olarakta çalışmalarımızı bu yönde yürütüyoruz. Sokak hayvanları bizlerle aynı çevreyi aynı ortamı kullandıkları için de onların canı ve sağlığından da bizler sorumluyuz. Bugün burada toplanmamızın amaç da can dostlarımız için neler yapabiliriz, yapmış olduklarımızı da bir adım öteye nasıl taşıyabilirizdir. Toplantımız Van'ımıza hayırlı olsun" dedi

Toplantıda ayrıca sokak hayvanları ile ilgili karşılaşılan durumlarda belediyelerin alacağı tedbirler, sokak hayvanlarının problemlerinin nedenleri, kısırlaştırma ve sebepleri ve köpeklerin saldırma sebepleri gibi konular ele alındı.

Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, Sokak hayvanların bakımı ile ilgili bilgi verirken, ilçe Belediyelerin görev ve sorumlukları, 5199 hayvanları koruma kanunu, Hayvanların korunmasına dair uygulama yöntemi, hayvanlarda kısırlaştırma neden önemlidir? Konuları hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantı soru cevap şeklinde son buldu.